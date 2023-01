Ferido em atropelamento numa empresa

Um funcionário de uma unidade industrial situada em Outeiro Pequeno, Assentiz, no concelho de Torres Novas, foi vítima de atropelamento no interior da empresa na tarde de sexta-feira, 20 de Janeiro, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, José Carlos Pereira. A vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes. O alerta foi dado pelas 16h07 e no local estiveram vários operacionais dos bombeiros e a GNR.