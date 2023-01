Hospital de Santarém recebe 70 novas camas eléctricas

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) recebeu 70 novas camas articuladas eléctricas, um investimento no valor de cerca de 108 mil euros. A aquisição faz parte do processo de modernização da unidade, que inclui a renovação do material hospitalar. As camas, entregues nos dias 29 de Dezembro e 3 de Janeiro, foram instaladas no Serviço de Medicina Interna.

De acordo com o conselho de administração do HDS esta acção tem como objectivo “garantir melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, assim como um maior conforto e autonomia aos utentes internados”.