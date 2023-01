Lixo continua a ser despejado na Estrada dos Caniços

Resíduos de obras e lixo continuam a ser vazados na Estrada dos Caniços, na Póvoa de Santa Iria, e agora até durante o dia.

Resíduos de grandes dimensões e monos continuam a ser despejados no vazadouro a céu aberto, na Estrada dos Caniços, na Póvoa de Santa Iria. O aviso colocado no local pela Câmara de Vila Franca de Xira é completamente ignorado pelas pessoas que ali vão depositar o lixo, a maior parte das vezes à luz do dia.

Em declarações a O MIRANTE, a presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, aponta os empreiteiros que vão despejar os resíduos das obras naquele local e garante que cada vez que a junta tem conhecimento das situações reporta à Câmara de Vila Franca de Xira. Também a PSP sabe do problema mas o que é certo é que num dia o lixo é removido do local pela câmara e passado uma semana os resíduos começam outra vez a acumular.