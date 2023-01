Menina de 4 anos atropelada em Abrantes

Uma criança de quatro anos foi atropelada por uma viatura ligeira na tarde de terça-feira, 24 de Janeiro, em Abrantes, tendo ficado em estado considerado grave. O acidente ocorreu na Rua Actor Taborda, às 15h39, junto à Escola Básica do Colégio Nossa Senhora de Fátima. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Abrantes, PSP e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo. A vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes.