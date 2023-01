Obras de beneficiação em ruas do Cartaxo

A Câmara do Cartaxo deu início às obras de beneficiação e requalificação na rede de águas pluviais nas ruas Batalhoz, Mouzinho da Silveira e da República. Os trabalhos estão a ser efectuados com recurso exclusivo a funcionários da autarquia. O presidente do município, João Heitor, apelou na última reunião do executivo à compreensão dos moradores relativamente a possíveis constrangimentos que venham a ocorrer durante a intervenção.