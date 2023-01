Refugiados vão estar mais horas a aprender português em Salvaterra de Magos

Vereadora do Partido Socialista, Helena Neves, salientou em reunião de câmara que a carga horária semanal das aulas de português para estrangeiros foi duplicada.

Na última reunião de Câmara de Salvaterra de Magos, que se realizou a 18 de Janeiro, a vereadora da Acção Social, Educação e Cultura, Helena Neves, destacou um conjunto de iniciativas levadas a cabo pela autarquia, nomeadamente a “Português para Estrangeiros”. O serviço, disponibilizado de forma gratuita, foi criado em 2022 para facilitar a integração de cidadãos estrangeiros na comunidade, em particular os refugiados da guerra na Ucrânia. Embora, segunda a autarca, muitos dos refugiados já não vivam no concelho, os jovens que continuam a residir em Salvaterra de Magos solicitaram mais dois horários semanais de aulas para conseguirem conciliar com os turnos de trabalho.

As aulas são dadas por uma professora do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos nas instalações da Universidade Sénior da vila. Helena Neves salientou que o serviço funciona em sintonia com os períodos de actividade lectiva das escolas e está por isso sujeito a pausas para férias.