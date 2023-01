“Saber dizer Não!” às crianças em Marinhais

A creche Mãe Galinha, que pertence ao Centro de Bem Estar Social de Marinhais, está a promover uma acção de formação gratuita, focada no comportamento dos pais e das crianças, intitulada “Saber dizer Não!”. A iniciativa decorre a 2 de Fevereiro, no Mercado de Cultura de Marinhais, a partir das 18 horas. A dinamizadora, Ana Baptista, é psicomotricista e vai explorar a importância de estabelecer limites às crianças. Os interessados podem inscrever-se via e-mail ou presencialmente na creche.