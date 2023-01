Samora Correia recebe a 5ª Gala do Circo

O espectáculo tem entradas gratuitas e pretende homenagear o circo tradicional e as suas gentes. A ideia concebida por “Zé Morto” já foi distinguida pela Féderation Mondiale du Cirque.

O circo tradicional vai ser homenageado naquela que será a 5ª edição da Gala do Circo de Samora Correia. Acrobatas aéreos, equilibristas e palhaços são alguns dos números esperados para 26 de Janeiro, pelas 21h00, na tenda de circo montada junto ao Centro Cultural de Samora Correia. A apresentação estará a cargo de Carlos Pinto Costa e Eduarda Andrino, acompanhados por José Ribeiro como “o contador de histórias”.

Na gala serão homenageados três artistas já retirados do activo, um artista português galardoado no Festival Internacional de Circo de Monte Carlo ou que se tenha destacado no panorama nacional ou internacional, estando ainda previsto um Prémio Revelação para jovens dos 16 aos 19 anos.

A Gala do Circo de Samora Correia é uma ideia original de José Ribeiro (conhecido na comunidade por Zé Morto), apoiada e promovida pela Câmara de Benavente e por isso as entradas são gratuitas. Esta iniciativa já foi distinguida pela Féderation Mondiale du Cirque e posiciona-se no 4º lugar, ao lado do Brasil, entre 42 países participantes. Nota ainda para o colóquio e um workshop, nos dias 27 e 28 de Janeiro, dirigido aos alunos dos 2º e 3º ciclos do município e que culminará numa mini-gala que contará com a participação dos alunos.