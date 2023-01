Santarém com 55 mil euros para programas de bem-estar animal

Os apoios abrangem a modernização do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia e campanhas de esterilização de cães e gatos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) aprovou várias candidaturas da Câmara de Santarém para programas de bem-estar animal, atribuindo, em 2022, cerca de 55 mil euros, o maior apoio de sempre nesta área. Em comunicado, o município refere que os apoios abrangem a construção e a modernização do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CRO), as campanhas de esterilização de cães e gatos e de identificação e registo e a implementação de programas de controlo das populações errantes de animais de companhia.

A verba vai permitir, nomeadamente, a aquisição de 20 abrigos para colónias de gatos envolvidos em programas de captura, esterilização e devolução e a construção de um espaço composto por oito boxes para o canil municipal, juntamente com a construção/modernização de um parque de exercício, acrescenta.