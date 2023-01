Sardoal atribui habitação social

A Câmara do Sardoal divulgou em reunião de câmara, realizada a 11 de Janeiro, a lista definitiva dos concorrentes aos lugares de habitação social na vila. A atribuição foi efectuada “por classificação e de harmonia com a avaliação sócio-económica” realizada pelo município. Os lugares são referentes a apartamentos T2, T3 e T4 que vierem a vagar no período de um ano.