Sexagenário em estado grave após acidente de trabalho

Um homem de 62 anos ficou ferido com gravidade na segunda-feira, 23 de Janeiro, quando caiu de uma altura superior a cinco metros no armazém de logística onde trabalhava, na Zona Industrial de Vale Tripeiro, em Benavente.

O alerta foi dado pelas 10h11 e para o local do acidente foi mobilizada uma ambulância e dois operacionais. O homem foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência assim com a Autoridade para as Condições do Trabalho.