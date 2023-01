Vila Franca de Xira quer paragens de autocarro com condições mínimas

Executivo camarário de VFX aprovou proposta do Chega onde se exorta os operadores de transportes a criar paragens com condições de segurança e dignidade para os passageiros.

Paragens em locais onde não há passeios, onde os utentes são obrigados a caminhar pela berma da estrada ou sem locais onde se possam abrigar do mau tempo são algumas das deficiências identificadas no concelho de Vila Franca de Xira que o executivo municipal quer agora resolver. Numa proposta do Chega aprovada em reunião de câmara, o município exorta as entidades responsáveis pelas paragens a garantirem condições mínimas de utilização, limpeza, segurança e protecção e uma intervenção de limpeza e recuperação nas paragens que sejam responsabilidade do município.

O vereador Barreira Soares, do Chega, mostrou vários casos de novas paragens colocadas pela Carris Metropolitana em locais que considera inapropriados e criticou a situação dizendo que só alguém sem uso das suas plenas faculdades poderia ter realizado aquele tipo de colocação no território. “Isto não pode ser uma paragem. É arriscado esperar pelo autocarro nestas condições. Não vamos ficar com as mãos manchadas de sangue. Vamos obrigar quem ganha dinheiro com isto a resolver”, apelou.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), não inviabilizou a proposta por considerar que ainda irão existir, ao longo do ano, ajustes na operação por parte da Carris Metropolitana mediante também as opiniões dos utilizadores. O autarca explica que já foi feito um levantamento e geo-referenciação de todas as paragens existentes no concelho e que as 98 principais, da responsabilidade da firma JCDecaux, estão bem mantidas pela empresa. “As restantes são propriedade ou de gestão e conservação das juntas de freguesia. Estamos em cima deste assunto e ele será evolutivo ao longo do tempo”, garante o autarca.