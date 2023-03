Ateneu Cartaxense organiza festas dos anos 80 e 90 para angariar fundos

O Ateneu Artístico Cartaxense vai organizar duas noites temáticas com músicas dos anos 80 e 90 na antiga discoteca Lipps, no Cartaxo. As festas realizam-se a 31 de Março e 1 de Abril e as pulseiras de ingresso na festa podem ser adquiridas por 10 euros e incluem direito a uma bebida à escolha. O valor angariado com as duas festas reverte para a aquisição de material desportivo para a colectividade. São vários os pontos de venda dos bilhetes no Cartaxo, Santarém, Azambuja e Aveiras de Cima. Mais informações através do email geral@ateneuctx.pt ou das redes sociais do Ateneu Artístico Cartaxense no Instagram e Facebook.