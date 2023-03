Caça foi o prato do dia em mostra gastronómica na Póvoa da Isenta

A Póvoa da Isenta recebeu de 3 a 5 de Março, a III Mostra Gastronómica de Caça, no Mercadito da localidade do concelho de Santarém. A iniciativa foi organizada pelo Clube de Caçadores da Póvoa da Isenta, contando com o apoio da Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta. A inauguração decorreu na sexta-feira com a presença do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves.

À mesa estiveram diversos pratos de caça, como javali em vinho tinto à moda de Bragança, coelho bravo à moda de Arganil, perdiz estufada à conde de Tomar, ensopado de javali à Alentejana e assado de veado da montanha, canja de pombo, pica-pau de javali e veado, alheira de caça no forno, empadas de faisão e perdiz e croquetes de javali e veado, entre outros.