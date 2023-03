Cem Rumos marcou presença no Encontro Nacional de Juventude

Mais de uma dezena de jovens de associação de Vale das Mós participaram no Encontro Nacional de Juventude 2023 que decorreu em Guimarães.

A Cem Rumos - Associação Juvenil de Vale das Mós, concelho de Abrantes, esteve representada por mais de uma dezena de jovens no Encontro Nacional de Juventude 2023, organizado pelo Conselho Nacional de Juventude, que decorreu no último fim-de-semana de Fevereiro em Guimarães. Os trabalhos abordaram temáticas como a educação, igualdade de género, ambiente, trabalho, habitação e saúde. Com mais de duas décadas de existência, a Cem Rumos dinamiza actividades de cariz social, intergeracional, desportivo, recreativo e cultural, tendo como objetivos a preservação patrimonial, bem como a promoção recreativa e turística da aldeia de Vale das Mós. A sua principal bandeira é a organização do festival de Verão Vale das Mós Summer Fest.