Cristina Branco vai participar na 14ª Gala do Fado de Ferreira do Zêzere

Fadista Cristina Branco, natural de Almeirim, é cabeça de cartaz da 14ª Gala do Fado de Ferreira do Zêzere.

A fadista Cristina Branco, natural de Almeirim, é a fadista convidada da 14ª Gala do Fado de Ferreira do Zêzere, que contará com as habituais presenças da fadista ferreirense Ana Fernandes, do cantor e poeta Jorge Roberto e dos alunos da Escola de Fado da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere. Promovido pelo município de Ferreira do Zêzere, o evento tem lugar no Centro Cultural Alfredo Keil, dia 18 de Março, pelas 21h00. O bilhete tem custo de três euros e vai estar disponível na tesouraria municipal a partir de 1 de Março.

Cristina Branco iniciou o seu percurso no fado na Holanda com o álbum “Cristina Branco in Holland”, em 1997. Seguiram-se anos de datas esgotadas em inúmeras cidades e vários discos editados, de onde se destacam “Murmúrios”, em 1998, e “Post-Scriptum”, em 2000. A almeirinense, que completou 25 anos de carreira em 2022, conseguiu ainda arrecadar dois Prix Choc, os prestigiados prémios da revista francesa Le Monde de La Musique.