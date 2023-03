Exposição “9 janelas, 9 mulheres” no Palácio do Infantado

O Município de Benavente assinala o Dia Internacional da Mulher com uma exposição de rua em Samora Correia. Os rostos das mulheres homenageadas são visíveis nas janelas do Palácio do Infantado.

A Câmara de Benavente assinala o Dia Internacional da Mulher (8 de Março) com a exposição “Nove Janelas, Nove Mulheres”. As homenageadas figuram nas janelas do Palácio do Infantado, em Samora Correia, durante o mês de Março. A exposição de rua pretende distinguir e reconhecer as mulheres pelo trabalho que desenvolvem na comunidade.

As homenageadas este ano são: a chefe e professora Célia Pastor Mendes; a assistente social Elsa Correia; a funcionária de limpeza urbana Helena Monteiro; a auxiliar de laboratório Casimira Côdea, Paula Rego, do Centro de Aprendizagem e Formação; a tradutora Rita Lança; a educadora de infância Maria Gabriela Santos; a especialista de análises clínicas Elisabeth Barreto e a dirigente associativa Marinela Rocha.