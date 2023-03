Inaugurada Cabine de Leitura Poeta Ruy Belo

No âmbito das comemorações do 90º aniversário do Poeta Ruy Belo foi inaugurada a cabine de leitura com o nome do poeta, num projecto da Junta de Freguesia de São João da Ribeira e Ribeira de S. João, concelho de Rio Maior. O espaço é acessível a todos e tem a particularidade de usar uma cabine telefónica que esteve ao serviço da população.

A junta explica que o executivo decidiu dar uma nova vida à cabine telefónica para promover e fomentar o saudável hábito da leitura e dos livros. E acrescenta, sobre a cabine, que “numa altura em que as comunicações no espaço rural eram escassas e pouco acessíveis a cabine telefónica, instalada então no antigo posto dos CTT em São João da Ribeira, desempenhava um papel fulcral no dia-a-dia da população”.