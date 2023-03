Quarteto Lopes-Graça em concerto de música clássica em Tomar

Segundo concerto do Templo da Música realizou-se na Igreja da Misericórdia em Tomar.

A Igreja da Misericórdia de Tomar voltou a ser o cenário de um concerto de música clássica que impressionou e encantou o público. O programa, apresentado pelo Quarteto Lopes-Graça, numa amálgama de estilo, almejou de forma descontraída trazer temas populares para esta formação instrumental – o quarteto de cordas. Foi o primeiro de uma série de eventos musicais que acontecerão ao longo deste mês de Março em Tomar, trazendo uma programação variada e diversificada para o público local e visitantes.

Estão programados dois concertos, sendo o primeiro já no próximo dia 10 de Março, com “FE...DE...RI...CO...”, um espectáculo original de Constança Capdeville, estreado em 1987, no 50º aniversário de Federico Garcia Lorca, que terá lugar no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, pelas 21h30. Em destaque está também o primeiro Espaço Criação, workshop e espectáculo aberto à população, com entrada gratuita e sob a orientação do guitarrista brasileiro Yuri Marchese.

A programação do Templo da Música é organizada em cinco eixos distintos ao longo do ano, incluindo a Temporada Barroca, Quarteto Lopes-Graça, Temporada de Guitarra, A Voz e Espaço de Criação. Alguns espectáculos realizam-se noutros espaços da cidade, como o Cine-Teatro Paraíso ou o Auditório da Biblioteca Municipal “Dr. António Cartaxo Da Fonseca”.