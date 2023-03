CLAC do Entroncamento em bom nível no Nacional de Veteranos em pista coberta

Aos 82 anos Manuel Maia, do CLAC – Entroncamento, sagrou-se vice-campeão nacional dos 60 metros planos, no escalão M80 anos, no Campeonato Nacional de Veteranos em Pista Coberta, que decorreu nos dias 25 e 26 de Fevereiro, em Braga. Também as irmãs Clara Carrêlo e Fátima Carrêlo obtiveram o título de vice-campeãs no salto em comprimento e no triplo salto, respectivamente, no escalão F55 anos. Fátima Carrêlo subiu ainda ao 3° lugar do pódio nas provas de 60 metros planos e salto em comprimento.

Destaque ainda, na equipa do Entroncamento, para a medalha de bronze conquistada na estafeta de 4x200m (F45 anos) pelas atletas Ana Abegão, Catarina Gonçalves, Célia Silva e Fátima Carrêlo. Colectivamente, a equipa feminina do CLAC ficou em sétimo lugar entre 54 equipas e a equipa masculina ficou em 57° lugar entre 81 equipas.