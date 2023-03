Ginástica de Torres Novas começa época com vários pódios

Os atletas Clube de Ginástica de Torres Novas estiveram em excelente nível na primeira competição da época em ginástica artística masculina, conquistando vários pódios no Torneio de Abertura da Associação de Ginástica de Lisboa, que decorreu no dia 26 de Fevereiro. Joel Catarino conquistou o primeiro lugar na barra-fixa e no solo no escalão de seniores elite. Em seniores, João Maia alcançou o primeiro lugar, Roberto Mota ficou em segundo lugar e Afonso Bonito em quarto. No escalão de iniciados da divisão base Rodrigo Martins garantiu o terceiro lugar da classificação geral.