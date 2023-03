NewStarDance com uma campeã nacional e mais dois pódios

Maria Madruga, da NewStarDance venceu na categoria Juventude Open ST2 no Campeonato Nacional de solos Standard e Latinas em dança desportiva. No Campeonato Nacional das 10 danças a associação de Santarém alcançou mais dois pódios, pelos pares Xavier Pereira & Leonor Madeira (Juniores 2 Open) e Francisco Ramos & Mariia Kim (Juventude Open), que se sagraram vice-campeões nacionais. As competições decorreram no fim de semana de 25 e 26 de Fevereiro no Pavilhão Casal Vistoso, em Lisboa.