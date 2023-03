Rugby Clube de Santarém vence e sobe ao segundo lugar do CN1

O Rugby Clube de Santarém recebeu e venceu o Clube de Rugby de Évora por 20-7 na 4ª jornada da CN1, isolando-se no 2º lugar do campeonato. Com este resultado a equipa ribatejana soma 12 pontos, um a menos que o líder Caldas e mais dois que Montemor e Arcos de Valdevez. O próximo jogo está marcado para sábado, 18 de Março, em Montemor-o-Novo.

Sorte diferente teve o escalão de formação sub 16 que se deslocou a Évora no sábado e perdeu por 20-5. Já os sub 18 foram defrontar o Loulé e trouxeram a vitória para Santarém com um resultado de 12-18.