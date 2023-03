Termina crise directiva no Sporting Clube de Abrantes

José Belém é o novo presidente do Sporting Clube de Abrantes, associação que comemora um século em 2023.

A nova direcção do Sporting Clube de Abrantes, presidida por José Belém, foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, no salão nobre dos Paços do Concelho, a 28 de Fevereiro. A tomada de posse dos órgãos sociais para o próximo biénio está marcada para domingo, 5 de Março, às 18h00, seguida de convívio e um “Sporting de Honra”. Os órgãos sociais para o próximo biénio incluem Susana Estriga como vice-presidente, João Paulo Bioucas, tesoureiro, e António Almeida, secretário. Rui Batista Santos é o presidente da Assembleia Geral e António José Pereira preside ao Conselho Fiscal.

Recorde-se de que o clube atravessava uma crise directiva desde 2019 e em pleno ano de centenário não se apresentaram listas candidatas, tanto na assembleia-geral de 20 de Janeiro como na de 5 de Fevereiro do ano corrente. A comissão administrativa, liderada por Miguel Fernandes, partilhou um comunicado nas redes sociais na altura; “a sensivelmente três meses de completar 100 anos, o Sporting Clube de Abrantes vive actualmente um dos momentos mais conturbados da sua história, estando a sua própria existência em risco. As associações são feitas de pessoas e para pessoas e sem estas não fará sentido continuarem a existir. É este o momento certo para se reflectir e escolher entre fechar os olhos e fingir que esta publicação não existe ou tentar, na medida do possível, com os recursos que se tenham, ajudar uma instituição (quase) centenária a não fechar portas”, lê-se na página de Facebook do Sporting Clube de Abrantes.

A solução foi encontrada a 19 de Fevereiro. O clube, que já teve modalidades como futebol ou xadrez, conta apenas com a modalidade de atletismo, onde Susana Estriga treina os jovens desde a época 2009/2010. As comemorações do centenário do Sporting Clube de Abrantes iniciam-se a 18 de Maio, dia em que se assinalam os 100 anos da sua fundação.