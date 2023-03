Assembleia de Azambuja aprova recomendação para introduzir língua gestual nas sessões

A Assembleia Municipal de Azambuja aprovou, na sessão realizada na noite de 28 de Fevereiro, uma recomendação para que as sessões passem a integrar um intérprete de língua gestual, garantindo assim uma ponte de comunicação entre pessoas surdas e ouvintes. A recomendação, apresentada pelo partido Chega, foi aprovada por maioria, com 21 votos favoráveis e seis abstenções (duas do PS e quatro da CDU).

No documento lê-se que “uma minoria linguística merece ser tratada de forma igualitária” e que por esse motivo se entende que deve haver “um intérprete de língua gestual por forma a garantir o princípio de plena cidadania”. Embora a maioria dos eleitos socialistas tenha votado favoravelmente a recomendação e lhe tenha reconhecido importância para a “uniformização do acesso à informação”, o PS alertou que pôr em prática tal medida “acarreta uma vertente orçamental elevada em termos de recursos humanos qualificados” e ao nível do equipamento, tendo em conta que a transmissão das sessões online é feita através de telemóveis e com recursos da câmara e da assembleia. “O agora proposto irá consumir grande parte do orçamento e iremos deixar de fazer algo essencial”, disse a eleita do PS, Cláudia Gomes.