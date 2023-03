Comunistas vão segurar gestão socialista na Junta de VFX

Apesar do ruído e da demissão do presidente da junta, agora a CDU vai dar carta verde para os socialistas continuarem a gerir os destinos da freguesia. Assembleia de freguesia deverá confirmar Ricardo Carvalho como novo presidente da junta.

A oposição na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira não vai forçar a realização de eleições antecipadas e deverá confirmar Ricardo Carvalho como sucessor de João Santos na presidência da junta, onde o PS tem maioria relativa. A informação foi apurada por O MIRANTE junto de fontes de vários partidos. A assembleia de freguesia que irá discutir o assunto só se realizará na quarta-feira, 8 de Março, já depois do fecho desta edição, mas subsistem poucas dúvidas sobre o desfecho. Apesar de toda a polémica ter começado com uma queixa dos eleitos comunistas no Tribunal de Contas contra o antigo presidente tudo indica que estes não irão inviabilizar a continuidade da gestão socialista na junta. Ricardo Carvalho vai mesmo ser o homem que se segue a João Santos depois deste ter renunciado ao cargo.

Os socialistas, recorde-se, estão em minoria na assembleia de freguesia, com seis eleitos contra quatro da CDU, dois da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) e um eleito do Chega. Além de João Santos, recorde-se, também Zilda Martins abandonou o cargo depois de ter sido convidada pelo autarca para integrar o executivo.

O anterior presidente deu um murro na mesa e abandonou o cargo depois da polémica envolvendo um caso de acumulação do vencimento de autarca com o de professor universitário. João Santos sempre evocou inocência e o Tribunal de Contas declarou que não houve dano para o erário público. Ainda assim, o Tribunal de Contas condenou a junta ao pagamento de uma multa de 3.619 euros.

Criticado pela CDU e deixado sozinho pela estrutura local do Partido Socialista João Santos terá acusado a pressão e decidiu bater com a porta. Na hora da saída foi novamente um homem só despedindo-se do cargo através da sua página pessoal nas redes sociais e com um novo silêncio da estrutura socialista de Vila Franca de Xira que nunca veio a público demonstrar apoio inequívoco ao seu presidente de junta. Até Fernando Paulo Ferreira, presidente da câmara, evitou falar do assunto.