Santarém recebe Bandeira de Mérito Social

A Câmara de Santarém foi distinguida na sexta-feira, 3 de Março, com a Bandeira de Mérito Social da Associação Nacional de Gerontologia Social – ANGES. Trata-se de um reconhecimento pela intervenção do município junto das populações mais vulneráveis e pelo apoio aos mais desfavorecidos, famílias e instituições. O galardão foi entregue ao presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, pelo presidente da ANGES, Ricardo Pocinho, durante o Encontro de Directores Técnicos do Distrito de Santarém que decorreu na Casa do Campino.

O presidente da Câmara de Santarém agradeceu a distinção e destacou o trabalho que tem sido desenvolvido no concelho na área da Acção Social. “Ano após ano, através do Conselho Local de Acção Social, Santarém tem vindo a aumentar, cada vez mais, as respostas às populações mais vulneráveis, o que reflecte as boas práticas e os projectos sociais implementados pelo Município de Santarém e que faz de Santarém um exemplo, na área social”, disse Ricardo Gonçalves.