Constância reage com indignação ao chumbo da abolição de portagens na A23 e A13

A maioria socialista na Assembleia da República rejeitou propostas que visavam reduzir ou eliminar portagens nas auto-estradas A23 e A13. A Assembleia Municipal de Constância, de maioria PS, aprovou por unanimidade um voto de indignação proposto pela CDU contra essa decisão.

A Assembleia Municipal de Constância aprovou, por unanimidade, um “voto de indignação” pela decisão da Assembleia da República em chumbar uma proposta que defendia a abolição de portagens nas auto-estradas A23 e A13, que servem o distrito de Santarém e o território do Médio Tejo, onde Constância se insere.

“Foi hoje votado na Assembleia da República a iniciativa parlamentar pela abolição de portagens na A23 e A13. Apesar das razões invocadas pelas populações e empresários cujas portagens afectam o desenvolvimento económico da região e penaliza os seus habitantes a maioria parlamentar votou contra a abolição de portagens nas A23 e A13”, lê-se no texto proposto na assembleia municipal de 24 de Fevereiro pela bancada da CDU e que contou com o voto favorável da maioria socialista nesse órgão autárquico.

Por essa razão, a Assembleia Municipal de Constância deliberou “manifestar a sua indignação pela não aprovação da iniciativa parlamentar pela abolição de portagens nas A23 e A13 e dar conhecimento ao presidente da Assembleia da República a todos os grupos parlamentares e à comunicação social este voto de indignação”.

No dia 24 de Fevereiro, a maioria socialista na Assembleia da República inviabilizou diplomas apresentados pelo PSD, Chega e PCP para reduzir ou eliminar o pagamento de portagens nas antigas SCUT. O PS justificou a sua posição dizendo que o Governo irá apresentar nos próximos meses uma reforma para a redução tarifária.

Utentes prometem não desistir da luta

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo também reagiu a esse desfecho garantindo que vai continuar a exigir a abolição das portagens nas auto-estradas A23 e A13. O movimento recolheu mais de 12.500 assinaturas nos 13 municípios do Médio Tejo, desde Novembro de 2022, que entregou ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

O porta-voz da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo (CUSMT), Manuel Soares, salienta que a reivindicação só vai parar quando a medida for adoptada. “As portagens na A23 e na A13 são um problema para a mobilidade de pessoas e bens. São um entrave ao desenvolvimento social e económico. Não contribuem para a coesão territorial. Potenciam os problemas ambientais nas zonas urbanas e afectam a segurança rodoviária”, lê-se no abaixo-assinado.

A A23, também identificada por auto-estrada da Beira Interior, liga a Guarda a Torres Novas. A A13, ou auto-estrada do Pinhal Interior, liga Coimbra à Marateca, ligando as sub-regiões de Coimbra, Leiria e Médio Tejo.