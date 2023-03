Hospital de Santarém investe 142 mil euros para reduzir listas de espera

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) vai pagar 142 mil euros ao Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa para reduzir as listas de espera nas cirurgias de Ortopedia. O contrato que foi feito com a unidade de saúde privada estipula que até 30 de Junho o Hospital da Cruz Vermelha vai assegurar 102 cirurgias.

O HDS refere que as cirurgias serão realizadas nas instalações do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, “que proporcionará condições para que estejam assegurados os recursos físicos e humanos para a prestação de cuidados adequados e dentro dos parâmetros de segurança e qualidade exigidos”. O acompanhamento dos doentes antes e depois da cirurgia, bem como no período de internamento, também será assegurado pelo privado.

A redução das listas de espera do Hospital de Santarém tem sido uma aposta da administração, recorrendo à realização de cirurgias e consultas fora do horário normal de trabalho. Este protocolo, salienta o HDS, vem reforçar o esforço que tem sido feito para haver menos gente a aguardar cirurgia, reduzindo-se consequentemente o tempo de espera.