Luís Fonseca nomeado coordenador da Protecção Civil Municipal de Coruche

Luís Fonseca foi nomeado coordenador da Protecção Civil Municipal de Coruche. O antigo comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche iniciou funções na quarta-feira, dia 1 de Março. O anúncio foi feito oficialmente em reunião de câmara pelo presidente do município. Francisco Oliveira disse que convidou Luís Fonseca porque considera que este reúne as condições necessárias para assumir o cargo. “Conhece bem o território e todos os agentes no terreno. Vai ficar também responsável pela coordenação do gabinete técnico florestal”, disse.

Recorde-se que Luís Fonseca deixou o comando dos Bombeiros Municipais de Coruche a 30 de Abril de 2022, uma vez que passou a integrar os quadros do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas.