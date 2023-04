Concerto de Páscoa em Santarém com a Banda da Gançaria

O Concerto de Páscoa na Catedral de Santarém vai estar a cargo da Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical de Gançaria e está agendado para domingo de Páscoa, 9 de Abril, pelas 17h00, com entrada gratuita. A organização é do município de Santarém através do projecto Santarém Cultura. A Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical de Gançaria foi fundada a 1 de Dezembro de 1980 por alguns músicos da terra que integravam outras bandas vizinhas. Durante a sua existência já editou dois trabalhos discográficos: ao vivo em Agosto de 1999 e em estúdio em Agosto de 2003. Em Novembro de 2022 venceu na 2º secção do VII Concurso de Bandas Filarmónicas de Braga.