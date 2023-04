PJ detém três pessoas e desmantela estufa de canábis em Santarém

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa dedicada à produção e exportação de canábis e desmantelou uma estufa de produção em larga escala na zona de Santarém, anunciaram as autoridades. Em comunicado, a PJ adianta que foram apreendidas cerca de duas mil plantas de canábis em diversas fases de maturação, além de todos os equipamentos necessários para a produção, dois automóveis, 12 telemóveis, uma pistola, centenas de munições e uma espingarda semi-automática.

A estufa, agora desmantelada, encontrava-se em plena laboração e funcionava no interior de um armazém de grandes dimensões, equipado com “sofisticados sistemas” de controlo de temperatura, humidade, iluminação, rega, ventilação e extracção forçada de ar, tudo para “maximizar a capacidade produtiva”. Na operação “Erva Doce” foram detidos dois homens e uma mulher, suspeitos de integrar uma organização criminosa dedicada à produção e posterior exportação de canábis. Os detidos, dois estrangeiros e um português, com idades compreendidas entre os 45 e os 70 anos, foram presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva. A PJ adianta ainda que, no que se refere ao detido mais velho, a prisão preventiva deverá transitar para prisão domiciliária.