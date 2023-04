Piscinas de Alpiarça têm mais acessibilidade

As pessoas com mobilidade reduzida que desejem frequentar a piscina interior das Piscinas Municipais de Alpiarça vão ter mais facilidade no acesso à água. O município adquiriu uma cadeira elevatória que leva os utentes até ao interior da piscina de modo a evitar as escadas. O investimento é de seis mil euros e visa promover a qualidade de vida e a igualdade de direitos.