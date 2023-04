Teatro D. Maria II abre inscrições para oficina artística em Santarém

A “Odisseia Nacional” do Teatro Nacional D. Maria II vai realizar, em Santarém, a oficina de criação artística “Cartografia dos Desejos”, estando abertas as inscrições para a participação num “exercício de reflexão em torno dos desejos individuais e colectivos”.

“A equipa criativa da [estrutura artística] PELE convoca os diferentes grupos, comunidades e pessoas de Santarém para um exercício de reflexão em torno dos desejos individuais e colectivos como activação e inspiração para a acção cívica e política e a criação artística”, refere uma nota do município.

Colagens, escrita criativa, som e performance são as actividades propostas “a todos os habitantes de Santarém, com ou sem experiência artísticas”, acrescenta .