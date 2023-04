Alverca Vólei vence em Lisboa

A equipa de Iniciadas do Alverca Vólei venceu a equipa da Escola Filipa de Lencastre de Lisboa por 0-3, no torneio de encerramento promovido pela Associação Voleibol de Lisboa. O clube, recorde-se, foi fundado por cerca de três dezenas de pessoas e tem dado cartas ao nível competitivo contando já inúmeras vitórias em torneios organizados um pouco por todo o país, com destaque para os torneios do Funchal e Lousã. O Alverca Volei é responsável pela formação de cerca de meia centena de atletas.