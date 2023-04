CG Torres Novas com três títulos distritais em ginástica artística

O Clube de Ginástica de Torres Novas conquistou três títulos distritais de ginástica artística na 1ª e 2ª divisão do Campeonato Territorial de Ginástica Artística da Associação de Ginástica de Santarém. Joel Catarino sagrou-se campeão distrital no escalão de seniores elite da 1ª divisão; Carolina Alves foi campeã distrital da 2ª divisão no escalão de juniores e Madalena Martins sagrou-se campeã distrital da 2ª divisão no escalão de juvenis.