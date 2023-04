Ourém vai receber Troféu Moto Rali 2023

A última reunião de câmara de Ourém aprovou um protocolo de colaboração com o Moto Clube do Porto no valor de 1.500 euros no sentido de acolher no concelho o 27.º Troféu Moto Rali de 2023, nos dias 29 e 30 de Abril. O evento trata-se de um passeio de motociclistas, com cerca de 120 participantes, e que durante dois dias percorrerá o concelho de Ourém. Guiados por um roadbook previamente elaborado, os participantes vão ter a oportunidade de visitar os pontos de interesse menos conhecidos do público em geral promovendo locais que se destaquem pela sua beleza paisagística, cultural ou histórica. A organização compromete-se a criar um livro que, depois da prova, vai ficar à disposição para quem queira visitar o concelho e conhecer os locais.