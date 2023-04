Tiro com arco do Rugby Clube de Santarém voltou a estar em boa forma. FOTO - Tiro com Arco RCS

Tiro com arco de Santarém com três pódios em Ourém partilhe no Facebook O Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém conquistou três pódios na prova a contar para o campeonato de campo da FABP - Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, que decorreu na localidade de Caneiro, concelho de Ourém. Em BHR júnior masculino Tomé Rodrigues foi 1º e Rúben Daniel ficou em 3º, enquanto Manuel Melícias alcançou o 3º lugar em TR adulto masculino. Participou ainda o arqueiro Luís Rodrigues. Em termos colectivos, o Tiro com Arco RCS alcançou o 5º lugar.