Tramagal Sport União organiza Gala do Centenário

O Tramagal Sport União (TSU) vai realizar na tarde de sábado, 8 de Abril, a sua Gala do Centenário nas instalações da Sociedade Artística Tramagalense. O evento está marcado para as 17h00 e tem como propósito distinguir 100 entidades e/ou pessoas que “contribuíram decisivamente para que o Tramagal Sport União ao longo de 100 anos de vida cumprisse a sua missão em elevados patamares de realização competitiva e desportiva, prestigiando o Tramagal e a região”, diz o clube em comunicado.

O acesso à iniciativa será mediante ingresso previamente obtido junto da Comissão do Centenário do TSU. Dado que a sala tem lotação limitada, a Gala do Centenário será também transmitida em directo no Facebook do Tramagal Sport União.