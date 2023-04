União de Santarém na corrida pela subida no Campeonato de Portugal

Escalabitanos têm o último jogo da primeira fase do Campeonato de Portugal no próximo sábado e só a vitória interessa para acalentarem a promoção à Liga 3. Já o Coruchense disputa uma autêntica final na luta pela manutenção.

A equipa sénior da União de Santarém manteve a liderança na Série C do Campeonato de Portugal em futebol e as aspirações de terminar a primeira fase entre os dois primeiros, quando faltam duas jornadas para o final da prova. O clube escalabitano empatou 0-0 com o 1º de Dezembro, em Sintra, e conta agora com 45 pontos contra 44 do seu adversário de domingo, que está em terceiro. Na segunda posição está o Pero Pinheiro, que também tem 45 pontos após empatar 1-1 no terreno do Sertanense.

No entanto a União de Santarém já só tem um jogo por cumprir, em casa, no próximo sábado, contra o Marinhense, enquanto os seus adversários mais próximos ainda têm por disputar dois jogos. Um desfasamento que se deve à desclassificação, a meio do campeonato, da equipa do Rio Maior SC, com quem os escalabitanos deviam jogar na última ronda.

Já o Coruchense perdeu 2-1 no campo da União da Serra e caiu para a zona de despromoção, com 30 pontos, menos dois que o Mortágua, primeira equipa acima da linha de água e com quem vai jogar na próxima jornada em Coruche, num encontro muito importante para ambas as equipas.