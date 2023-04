Águas de Santarém lança campanha de adesão à factura electrónica

Objectivo da empresa municipal Águas de Santarém é continuar a reduzir pegada ambiental.

A empresa municipal Águas de Santarém lançou uma campanha de adesão à factura electrónica intitulada “Mais tempo para cuidar da nossa água”. O objectivo é continuar a redução da pegada ambiental e fomentar a proximidade com os seus clientes. “A opção pela factura electrónica traz múltiplos benefícios, para a empresa e para o cliente, uma vez que promove a poupança de água, de papel e de muito tempo, a par da facilidade de consulta e arquivo e sem atrasos na recepção da correspondência postal”, refere o conselho de administração em nota de imprensa, acrescentando que a adesão à factura electrónica traduz-se numa escolha simples, grátis, prática, segura, ecológica e amiga do ambiente.

Esta campanha, que oferece uma garrafa de vidro da marca águAS – Natural de Santarém - decorre até 28 de Abril e é limitada ao stock existente. A adesão, feita através de formulário online, pode ser realizada no website, app, e-mail ou presencialmente na sede da empresa, situada na Praça Visconde Serra do Pilar, ou na Loja do Cidadão, na Rua Pedro de Santarém.

A oferta da garrafa águAS, que foi lançada em 2020, tem o propósito de fidelizar o consumo humano de água da torneira num suporte amigo do ambiente. “Reutilizável e atractiva a garrafa tem 750ml de capacidade e apresenta um design intemporal, fácil de manusear e com tampa, cuja oferta será entregue, exclusivamente, na sede da empresa”, conclui a Águas de Santarém.