Candidaturas até Junho para apoio no gás empresarial

Estão abertas até 30 de Junho - ou até ser esgotada a dotação orçamental prevista - as candidaturas ao programa Apoiar Gás, um conjunto de apoios adicionais do Estado para as empresas mais afectadas pelo aumento excepcional do preço do gás natural. Estão em cima da mesa dois tipos de apoio: um de dois milhões de euros por empresa (Gás 2M) para indústrias intensivas, que contempla uma subvenção não reembolsável com uma taxa de apoio de 30% sobre o custo elegível para o apoio; e um outro programa, o Gás 5M, que visa promover a continuação da actividade económica das empresas com utilização intensiva de energia que tenham perdas de exploração. Este contempla um apoio directo máximo de cinco milhões de euros para empresas com perdas operacionais e subvenção não reembolsável com apoio de 50% sobre o custo elegível, não podendo ultrapassar 80% das perdas de exploração.