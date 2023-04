Núcleo Rural de Coruche fechado devido a obras para criar viveiro de empresas

O Núcleo Rural de Coruche - Centro de Artes, Ofícios e Saberes Tradicionais (NRC-CAOST), que funciona no antigo quartel dos bombeiros municipais de Coruche, encerrou no final de Março. Apesar de funcionar sobretudo no rés-do-chão e pátio do edifício o NRC-CAOST foi encerrado por questões de segurança, devido a obras no primeiro e segundo andares do edifício para instalação do viveiro de empresas. O objectivo da Câmara Municipal de Coruche é disponibilizar espaços de trabalho, gabinetes para desenvolvimento de projectos empresariais, sala para realizar conferências e desenvolver negócios.

O Museu Municipal de Coruche continua encerrado há mais de um ano por causa da intervenção no âmbito da eficiência energética do edifício. A Câmara Municipal de Coruche estima voltar a abrir portas no inicio do Verão.