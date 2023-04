Santarém evocou Salgueiro Maia na data do seu falecimento

A melhor homenagem que Santarém, capital do meu distrito, podia ter feito a Salgueiro Maia era ter movido todas as forças vivas da cidade para não entregar de mão beijada a Escola Prática de Cavalaria a um destino incerto às mãos de um qualquer predador da nossa história recente. Que me desculpem, podem estar muito bem nesta fotografia, mas na da capitulação não.

Jorge Sousa