Abertas candidaturas para Orçamento Participativo do Sardoal

As candidaturas para a quarta edição do Orçamento Participativo do Sardoal estão abertas até 15 de Abril. A Câmara do Sardoal está a aceitar projectos até ao montante de 10 mil euros. O município pretende envolver os cidadãos para que as necessidades se transformem em oportunidades através da apresentação de propostas locais que promovam a melhoria da qualidade de vida no concelho.

A Câmara do Sardoal informa que os projectos devem ser em relação a intervenções físicas infraestruturais; pequenos equipamentos; serviços; programas e eventos. As áreas temáticas são Ambiente e Turismo; Educação; Cultura; Juventude e Desporto; Mobilidade e Segurança; Acção Social e Saúde. O regulamento, normas de participação e formulário de apresentação de proposta estão disponíveis no site da Câmara do Sardoal.