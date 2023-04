Anabela Freitas recebe medalha da Liga dos Combatentes

A celebração do 105° aniversário da Liga dos Combatentes decorreu na manhã de sábado, 3 de Abril, no Mosteiro da Batalha. Helena Carreiras, ministra da Defesa Nacional, presidiu a cerimónia e condecorou Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, com a medalha de Honra ao Mérito. A distinção da autarca surge na sequência dos “serviços muito distintos e do mais elevado mérito, exercidos no desempenho dos desígnios da Liga dos Combatentes dirigidos aos mais vastos sectores de sociedade portuguesa, nomeadamente a formação cívica dos cidadãos, em especial dos jovens, e a promoção da vontade colectiva da defesa nacional junto das populações.