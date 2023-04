Governo deixa Coruche “sem ilusões” quanto a obras prioritárias na rede viária

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) não vai avançar com a maior parte das obras na rede viária no concelho de Coruche que são apontadas como prioritárias pelo município. O presidente da autarquia, Francisco Oliveira, e o vereador com o pelouro das obras, Pedro Tadeia, estiveram reunidos com o secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, em Lisboa, mas vieram de mãos a abanar.

Os autarcas defenderam a necessidade de reforçar a sinalização rodoviária vertical e a repavimentação da Estrada Nacional 251, que atravessa a localidade de Azervadinha. Uma via propícia a acidentes dado o elevado tráfego automóvel. Em cima da mesa na reunião esteve ainda a construção de uma rotunda na entrada poente da freguesia do Couço, a construção dos itinerários complementares 10 e 13 e uma nova travessia no vale do Sorraia. “Ficámos com alguma luz ao fundo do túnel em relação à EN 251, no troço da Azervadinha. Mas sem certeza não vale a pena criar ilusões”, disse a O MIRANTE o vereador Pedro Tadeia.

Na reunião os autarcas transmitiram ao governante que querem que seja criada uma ligação de passageiros à grande Lisboa por via-férrea. Uma obra que deve ser contemplada no plano nacional de investimentos na ferrovia. Foi reforçada ainda a necessidade de melhorar a rede de fibra óptica no concelho no âmbito do concurso público para a cobertura das zonas brancas (sem acesso à rede de fibra).

Recorde-se que Francisco Oliveira já tinha reunido com responsáveis da IP a 10 de Fevereiro. Na altura, a empresa pública disse que não tinha dinheiro para fazer obras nas vias consideradas prioritárias pelo município.