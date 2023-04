Urqueira assinalou 95 anos como freguesia do concelho de Ourém

Homenagens a pessoas e inauguração de uma rua marcaram a cerimónia dos 95 anos de Urqueira enquanto freguesia do concelho de Ourém.

O momento que assinalou os 95 anos de Urqueira enquanto freguesia do concelho de Ourém iniciou-se com uma homenagem a Lucinda Baptista e Bernardino Ribeiro, e incluiu ainda a inauguração da Rua Adão Moura Vasconcelos, antigo presidente de junta e homenageado a título póstumo.

Luís Albuquerque, presidente da câmara municipal, agradeceu o convite e reforçou que o município vai continuar a esforçar-se para apoiar as freguesias no âmbito da saúde, e a Urqueira em concreto, realçando investimentos que passam pela reabilitação da rede viária, a curto prazo e, quando se verificar disponibilidade de financiamento comunitário, a questão do saneamento básico.

Os vereadores Rui Vital e Humberto Antunes, e o presidente da assembleia municipal, João Moura, também marcaram presença na sessão solene do dia da Freguesia de Urqueira.