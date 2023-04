Segundo Plano

O culto secular a Nossa Senhora da Boa Viagem está na origem das actuais Festas do Concelho de Constância, que decorrem no fim-de-semana de Páscoa e combinam a vertente religiosa com a profana. A chegada e a bênção dos barcos engalanados, na segunda-feira seguinte ao domingo de Páscoa, são dos momentos mais marcantes, contando com a participação de embarcações provenientes de diversos municípios ribeirinhos. A imagem, do arquivo de O MIRANTE, é de Abril de 2003.