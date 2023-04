APAV faz atendimento em Coruche

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) faz atendimentos em Coruche através da Equipa Móvel de Apoio à Vítima da Lezíria do Tejo, todas as segundas-feiras, das 14h00 às 17h00. O atendimento é feito mediante marcação prévia através de telefone. Este serviço resulta do protocolo assinado entre a Câmara de Coruche e a APAV e prevê o atendimento e a prestação de serviços de apoio emocional, jurídico, psicológico e social a vítimas de crime, familiares e amigos, bem como a implementação de acções de informação e sensibilização.